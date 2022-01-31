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AK Partili Aydın, Gölbaşı'nda temaslarda bulundu

AA, Emin Tezerdi - Güncel
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AK Partili Aydın, Gölbaşı'nda temaslarda bulundu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı ilçesinde temaslarda bulundu.

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı ilçesinde temaslarda bulundu.

Aydın, Kaymakam İhsan Ayrancı'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezini ziyaret edip İlçe Özel İdaresi çalışanlarıyla buluşan Aydın, kar yağışı nedeniyle zarar gören bölgelerde de incelemelerde bulundu.

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İlçe Başkanı Hakan Toydaş da hazır bulundu.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

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