AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'de SMA hastası Yiğit Alp'e destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'de SMA hastası Yiğit Alp'e destek

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'de SMA hastası Yiğit Alp'e destek
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kentte SMA hastası Yiğit Alp Avşar'ın tedavisi için açılan yardım kermesini ziyaret ederek, Yiğit Alp'in durumu hakkında yakınlarından bilgi aldı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kentte SMA hastası Yiğit Alp Avşar'ın tedavisi için açılan yardım kermesini ziyaret ederek, Yiğit Alp'in durumu hakkında yakınlarından bilgi aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermes ve yardım kampanyasına katkıda bulunan Başer, AA muhabirine, AK Parti'nin kuruluş felsefelerinden birinin de "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı olduğunu belirtti.

Başer, "Bu anlayış çerçevesinde 84 milyon vatandaşımızın tamamını sosyal devlet şemsiyesi altına almak suretiyle bir çalışma başlattık. Türkiye, dünyada sağlık hizmetlerine en çok para ayıran ve destek olan ülkedir." dedi.

Başer, Yozgatlının Yiğit Alp için bir ve beraber olduğunu ifade ederek, "Kızılay başta olmak üzere bütün sivil toplum örgütleri, sanatçılarımız, 421 bin Yozgatlı bir ve beraber olmuş, onunla ilgili bir çalışma var. Biz de bir Yozgatlı olarak onun yanında ve yakınında olduğumuzu, desteğimizin her zaman devam edeceğini belirtmek adına buradayız. Rabbimden acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şener Şen Kenan Doğulu Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'de SMA hastası Yiğit Alp'e destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 15:37:56. #1.16#

title