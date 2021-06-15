AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar'dan Kemer'e ziyaret
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar'dan Kemer'e ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar'dan Kemer'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Yusuf Hayta - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, Burdur'un Kemer ilçesine ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, Burdur'un Kemer ilçesine ziyarette bulundu.

Uçar ve Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ile beraberindeki partililer ilk olarak İlçe Başkanlığına geldi.

Burada İlçe Başkanı Mustafa Aktürk tarafından karşılanan Uçar, parti binasında teşkilat mensuplarıyla toplantıya katıldı.

Ardından Kemer Belediyesine geçen Uçar, Belediye Başkanı Ömer Aktürk'le makamda bir süre sohbet ederek yürütülün çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlığı da ziyaret eden Uçar ve beraberindeki heyet, Kaymakam Vekili İsmail Alsancak'la ilçe ve köylerdeki yatırımlar ve çalışmalar hakkında görüştü.

Başkan Yardımcısı Uçar, ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Hayta

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