AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu'dan Viranşehir Belediyesi'ne ziyaret

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu, Viranşehir Belediyesini ziyaret etti.

Köseoğlu, beraberinde AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ile Belediye Başkanı Salih Ekinci'yi ve belediye meclis üyelerini ziyaret etti.

Ekinci'den ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Köseoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı Ekinci'yi tebrik etti.

Şanlıurfa'ya çok önem verdiklerini, gözlerinin ve gönüllerinin kentin üzerinde olduğunu belirten Köseoğlu, siyasettin yerelden başladığını ve partilerinin de bir yerel yönetimler hareketi olduğunu söyledi.

2022 yılını çok iyi değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Köseoğlu, birlik ve beraberlik ruhuyla tüm teşkilatları ve belediye meclis üyelerini sahaya davet etti.

Ekinci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Köseoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ekinci, Köseoğlu'na yöresel ceket ve şal hediye etti.

AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri

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