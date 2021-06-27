Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanı Kaya, inşaat işçilerine karpuz ikram etti
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Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanı Kaya, inşaat işçilerine karpuz ikram etti

Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanı Kaya, inşaat işçilerine karpuz ikram etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya inşaat işçilerini ziyaret ederek kendi eliyle kestiği karpuzu ikram etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya inşaat işçilerini ziyaret ederek kendi eliyle kestiği karpuzu ikram etti. Başkan Kaya'nın kavurucu sıcaklarda ikram ettiği karpuz inşaat işçileri tarafından taktirle karşılandı.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya, kavurucu sıcaklarda inşaatlarda çalışan işçileri ziyaret etti. Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesinde inşaat işçileri ile bir araya gelen Başkan Kaya, inşaat işçilerine karpuz ikramında bulundu. İşçiler ile sohbet eden Kaya, işçi ziyaretlerine haftalık olarak devam edeceğini belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisi Yenişehir ailesi olarak yöre insanımız ile bir araya gelerek hal hatırlarını sorup talep ve önerilerini dinliyoruz. Bugünde inşaat işçilerimizi ziyaret ettik. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve il başkanımız Muhammed Şerif Aydın'ın selamlarını ilettik. İşçilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" dedi.

Bir süre işçiler ile sohbet eden Başkan Kaya, işçilere karpuz ikramının ardından inşaat alanlarını gezdi. İlk defa bir siyasetçinin inşaata gelerek işçileri ziyaret ettiğini belirten çalışanlar, Başkan Kaya'ya bu jestinden dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Ak Parti Yenişehir İlçe Başkanı Kaya, inşaat işçilerine karpuz ikram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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