AK Parti'ye Tokat'tan Bin 422 Yeni Üye Katıldı

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, göreve geldikleri günden beri yaptıkları mahalle ve köy ziyaretleriyle partilerine bin 422 yeni üye kazandırdıklarını söyledi.

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda 'Şubat Ayı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı' gerçekleştirildi. Bir teşkilatın en önemli faaliyetlerinin başında üye çalışmalarının geldiğini söyleyen AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, bu doğrultuda ilk işlerinin mahalle ve köy temsilcileri ve yönetimlerini aktif hale getirerek güncellemeler yapmak olduğunu söyledi.

Başkan Öztürk: "107 köy, 4 belde ve 42 mahalle yönetimimizle tek tek istişarelerde bulunduk, hedeflerimizi paylaştık. Şuan hepsi aktif olarak çalışmakta. Şimdiye kadar 26 köyümüzü ziyaret ettik kalan 81 köyümüzü de mart ayı içinde ziyaret edeceğiz inşallah. Bu çalışmalarımıza köy köy, mahalle mahalle dolaşarak halkımızın sorunlarını dinleyerek yaralarına merhem olmaya gayret gösteren katkı sağlayan tüm yönetim kurulu üyelerime, mahalle başkan ve yönetimlerine, köy temsilcilerimize, belde başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 23 şubat 2018 tarihi itibariyle toplamda bin 422 kişiyi yeni üye yaparak teşkilatımıza kazandırmış bulunuyoruz. Köylerimiz arasında üye sayımızı oransal bazda en çok artıran köy olan Gökçe Köyü temsilcimiz Ahmet Kaya ekibine ve koordinatörümüz Veysel Sansar'a, Tokat merkez mahallelerimiz arasında oransal bazda üye sayımızı en çok artıran Cami-i Kebir mahalle temsilcimiz İsmail Öncü ekibine ve koordinatörümüz Süleyman Üzümcü'ye çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Oy oranlarını arttıran köy ve mahalle temsilcilerine program sonrasında hediye takdim edildi. - TOKAT