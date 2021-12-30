AK Parti ve MHP İstanbul İl Başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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AK Parti ve MHP İstanbul İl Başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti ve MHP İstanbul İl Başkanları AA'nın
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kabaktepe, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" fotoğrafını seçen Kabaktepe, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli sporcunun sevinci" fotoğraflarını tercih etti.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ise "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Engelli sporcunun sevinci" fotoğraflarından yana kullandı.

Birol Gür, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok kıymetli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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