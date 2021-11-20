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AK Parti Van Milletvekili Arvas, aleyhinde çıkan haberleri yalanladı

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
AK Parti Van Milletvekili Arvas, aleyhinde çıkan haberleri yalanladı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Van'da Arvas Saltanatı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

VAN (AA) - AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Van'da Arvas Saltanatı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kentteki bir otelde aile üyeleriyle bir araya gelen Arvas, burada yaptığı konuşmada, Van kamuoyunun her zaman Arvas ailesine sahip çıktığını söyledi.

Çıkan haberler in gerçeği yansıtmadığını belirten Arvas, "Arvas ailesi 700 yıldır bölgede ilim, irfan, medeniyet ve kültür taşıyıcılığını yaptı. Milletin sorunlarıyla ilgilenmiş, toplumsal barışın öncü kahramanları olmuştur. Bu gelenek ve sermaye büyüklerimizden bize kaldı. Arvas ailesi yıllarca bölge halkını himaye etmiş ve aralarındaki kırgınları ve husumetlere son vermiştir. Bu önemli bir mirastır." dedi.

Aile fertlerinin Türkiye'nin inşasında önemli görevler üstlendiğini anlatan Arvas, şunları kaydetti:

"Her zaman bölgemizin hizmetkarı olmaya çalıştık ve olmaya da devam edeceğiz. Milletin kalbi her zaman bu aileye açıktır. Kendi emekleriyle, liyakat yoluyla bir yerlere gelen yakınlarımızın benim torpilimle geldiği yalanını yazmışlar. Bu yalanları belgelerle basınla paylaştık. AK Parti kurulmadan 10 yıl önce bu görevlere gelenler var. Atamayla değil, seçimle gelen sendika başkanları ve belediye başkanımız var. Bu nedenle bu yalan haberler e gereken cevabı daha önce de verdim. Hiç bir korkumuz, endişemiz yok. Geri adım atacak halimiz de yok. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi vereceğiz. İki dava açtık. Bu davaların akıbetini de takip edeceğiz. En güzel cevabı bunlara vereceğiz."

Konuşmaların ardından Arvas ailesi adına yazılan basın metni okundu.

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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