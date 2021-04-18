AK Parti Uşak Milletvekili Güneş: "Eğer aşılanırsak bu hastalıkla mücadele edebiliriz"
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AK Parti Uşak Milletvekili Güneş: "Eğer aşılanırsak bu hastalıkla mücadele edebiliriz"

İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Haberler | Politika

AK Parti Uşak Milletvekili Güneş: "Eğer aşılanırsak bu hastalıkla mücadele edebiliriz" AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş: "Aşı olmazsak bu hastalıkla mücadele edemeyiz.

AK Parti Uşak Milletvekili Güneş: "Eğer aşılanırsak bu hastalıkla mücadele edebiliriz"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş:

"Aşı olmazsak bu hastalıkla mücadele edemeyiz. Tüm vatandaşlarımızı kendi sağlığımız, yakınlarımızın ve toplumun sağlığı için aşılanmaya davet ediyorum"

"Bireysel haklar önemli ama toplumsal sağlığı tehdit eden duruma gelirse hükümetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasal anlamda gerekli adımları atacaktır"

ANKARA - AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Eğer aşılanırsak bu hastalıkla mücadele edebiliriz. Aşı olmazsak bu hastalıkla mücadele edemeyiz. Tüm vatandaşlarımızı kendi sağlığımız, yakınlarımızın ve toplumun sağlığı için aşılanmaya davet ediyorum" dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili Güneş, aşı karşıtlığına ilişkin olarak konuştu. Güneş, Türkiye'de covid ve tedavi hizmetleri sürecinde çok büyük başarı sağlandığını belirterek, muhalefetin testlerin sayısının az olduğunu iddia ettiğini ve bugüne kadar 43 milyon PCR testi yaptıklarını söyledi. Aşı ile alakalı olarak Güneş, "Aşılarla ilgili bizim getirmememizle ilgili iddialarda bulundular. Şimdi de gelen aşıların üzerinden olumsuz fikirler beyan ediyorlar. Yaklaşık 35 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. Aşıdan başka kurtuluş yoktu, yok. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım ama bunun yanında aşılanmazsak, bu tedbirlere uyduğumuz zaman düşebiliriz, bu tedbirleri gevşettiğimiz zaman vakalar artacaktır. Tek çare aşılanmaktır diye düşünüyorum" dedi.

Aşıyı gönüllülük esasına göre yaptıklarını kaydeden Güneş, "Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarda 65 yaş üzeri aşılanmış vatandaşlarımızdaki hastalanma oranı bugün bu oran yüzde 8'lere düşmüştür. Yine entübe, yoğun bakıma yatma, ölüm oranları kat kat azalmıştır. Eğer aşılanırsak bu hastalıkla mücadele edebiliriz. Aşı olmazsak bu hastalıkla mücadele edemeyiz. Tüm vatandaşlarımızı kendi sağlığımız, yakınlarımızın ve toplumun sağlığı için aşılanmaya davet ediyorum. Bireysel haklar önemli ama toplumsal sağlığı tehdit eden duruma gelirse hükümetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasal anlamda gerekli adımları atacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Uşak Milletvekili Güneş: 'Eğer aşılanırsak bu hastalıkla mücadele edebiliriz'
AK Parti Uşak Milletvekili Güneş: 'Eğer aşılanırsak bu hastalıkla mücadele edebiliriz'
AK Parti Uşak Milletvekili Güneş: 'Eğer aşılanırsak bu hastalıkla mücadele edebiliriz'
AK Parti Uşak Milletvekili Güneş: 'Eğer aşılanırsak bu hastalıkla mücadele edebiliriz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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