AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Ümraniye Teşkilatında Görev Alan Partililerle Bir...

İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Yeni dönemde azami hizmet ve yatırımların yanında hatta onlardan daha çok gönül belediyeciliği yapmaya çalışacağız" dedi. Başkan adayı Yıldırım'a destek veren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise, "Nerede bir iş varsa, yapılması gereken bir ödev varsa mutfakta bulaşık yıkanacaksa bilin ki bu kardeşinizi o mutfaktaki bulaşığı yıkarken göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Nikah Sarayı'nda kuruluşundan bu yana Ümraniye Teşkilatı'nda görev yapmış partililerle bir araya geldi. Programa Yıldırım'ın yanısıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Programda bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu bir veda değil bayrak değişimi. Dedikleri gibi zaten kendileri bizim aramızda olacak. Koşmaya, hizmet etmeye hep beraber inşallah devam edeceğiz. İnşaallah İsmet başkanımız da 31 Mart'ta göreve başladığında onunla koşmaya ve çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Gönül belediyeciliği yapacağız"

Programda bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ise yeni dönemde yapılacaklarla ilgili önemli mesajlar verdi. Belediyenin asli görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Şüphesiz ki belediyenin asli görevleri altyapı ve üst yapı dediğimiz unsurlardır. Ancak 1994 yılında sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığı hizmet belediyeciliği anlayışını takip eden belediyelerimiz bu konuda büyük mesafeler almışlardır. Bu hizmetler bir anlamda sistemleşmiştir. Bu nedenle biz yeni dönemde azami hizmet ve yatırımların yanında hatta onlardan daha çok gönül belediyeciliği yapmaya çalışacağız. Bu bağlamda her bir Ümraniyeli kardeşime ulaşmak ve onlarla hemhal olmak benim önemli hedeflerimden birisi olacaktır" dedi.

Yeni dönemde bir çok hizmette daha hızlı hareket edeceklerini belirten Yıldırım, "Bu söylediklerimizden sakın yatırımları ihmal edeceğimiz anlamı çıkarılmasın. Hatta size şimdilik şu kadarını söyleyebilirim ki trafik gibi, parklanma gibi, kıraathane gibi hususlarda çok hızlı hareket edip çok çabuk sonuç alacağımızı göreceksiniz. Daha önce de çeşitli vesilelerle ifade ettim, az konuşup çok iş yapacağız. Söylediklerimizin takipçisi olacağız. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için çok mu çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Mutfaktaki bulaşık yıkanacaksa bu kardeşinizi orada göreceksiniz"

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım'dan sonra kürsüye gelen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise, Yıldırım'a bu süreçte desteğini ifade ederek, bunun bir bayrak değişimi olduğunu söyledi. Siyasetle ilgili düşüncelerini paylaşan Can,"Elbette ki bu bir veda konuşması değil. Çünkü siyaseti sadece parti teşkilatının kademelerinde görev almak, ya da milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi veya bunun benzeri bakan, başbakan gibi makamlarda görev almak olarak değerlendirmiyorum. Siyaset millet ve memleket meselelerine vukuftur. Siyaset millet ve memleket meselelerine kafa yormaktır. Millet ve memleket meselelerinde elinden gelen bir şey varsa onu sonuna kadar yapabilme ve yapma sanatıdır. Dolayısı ile siyasetin hep içerisinde olacağız. Yani hizmetin hep içerisinde olacağız. Görevimiz olsa da olmasa siyasetin de hizmetin de hep içinde olacağız. Nerede bir iş varsa, yapılması gereken bir ödev varsa mutfakta bulaşık yıkanacaksa bilin ki bu kardeşinizi o mutfaktaki bulaşığı yıkarken göreceksiniz. Bunu yürekten söylüyorum. Samimi söylüyorum. Bulaşık yıkamak elbette bir temsildir. Ama netice itibariyle nerede ne görev, nerede ne iş, nerede yapılması gereken hizmet varsa o hizmetin içerisinde olmak gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum. Resmi ünvanınızın, resmi sıfatınızın olması şart değil. Önemli olan gönül huzurunuzla yapmam mümkün olan şeyleri yaptım diyebilmektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA