AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı bugün Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapıldı.

AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı bugün Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapıldı.

AK Parti Trabzon milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski il başkanları ile partililer katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, güven ve istikrar için yaklaşık 20 yıldır süren bu ak yolculuğu 2023 zaferiyle taçlandırarak 2053 ve 2071 hedeflerine Türkiye'nin ulaşması için çalışacaklarını söyledi. Mumcu "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhur İttifakı olarak seçimlerden zaferle çıkarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kalıcı hale getirecek ve milletin iktidarını yarına güçlü bir şekilde taşıyan teşkilatlar olarak tarihe geçeceğizDün ülke içi vesayetle mücadele ederken bugün küresel vesayetle karşı karşıyayız. Ekonomik manipülasyonlarla, yalan iftira ve her türlü safsata ile milletimizin aklını karıştırmak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetimizi zayıflatmak istiyorlar. Sizlerden rica ediyorum; asla bu oyunlara gelmeyin, onlara inanmayın! Onların amacı belli! Erdoğan'sız bir AK Parti, Erdoğan'sız bir Türkiye! Buradan onlara sesleniyorum! Başaramayacaksınız! AK Parti Teşkilatları buna müsaade etmeyecek! Milletimiz buna müsaade etmeyecek" dedi.

Önümüzdeki seçimlere gönül seferberliği ile gönül alma siyasetiyle gireceklerini kaydeden Mumcu "Teşkilatlarımızda görev almış, partimize oy vermiş insanlardan gönlü kırılmış olanlar olabilir onların hepsine ulaşacağız ve her birinin yeniden gönlünü alarak eski yeni ayrımı yapmadan büyük ve güçlü Türkiye yolunda omuz omuza verip yeniden büyük bir mücadeleye başlayacağız. Bu saatten itibaren Liderimizin işaret ile inşallah 2023 yılında gerçekleştirilecek seçim için kollarımızı sıvamamız ve sahaya çok güçlü bir şekilde inmemiz gerekiyor" diye konuştu. - TRABZON

AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (2)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (4)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (4)
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: 'Hayvanlar bir mal ve eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilmektedir'
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Hayvanlar bir mal ve eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilmektedir"

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mehmet Kasapoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Burak Elmas Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 12:35:59. #1.16#

title