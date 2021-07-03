AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı bugün Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapıldı.

AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı bugün Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapıldı.

AK Parti Trabzon milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski il başkanları ile partililer katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, güven ve istikrar için yaklaşık 20 yıldır süren bu ak yolculuğu 2023 zaferiyle taçlandırarak 2053 ve 2071 hedeflerine Türkiye'nin ulaşması için çalışacaklarını söyledi. Mumcu "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhur İttifakı olarak seçimlerden zaferle çıkarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kalıcı hale getirecek ve milletin iktidarını yarına güçlü bir şekilde taşıyan teşkilatlar olarak tarihe geçeceğizDün ülke içi vesayetle mücadele ederken bugün küresel vesayetle karşı karşıyayız. Ekonomik manipülasyonlarla, yalan iftira ve her türlü safsata ile milletimizin aklını karıştırmak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetimizi zayıflatmak istiyorlar. Sizlerden rica ediyorum; asla bu oyunlara gelmeyin, onlara inanmayın! Onların amacı belli! Erdoğan'sız bir AK Parti, Erdoğan'sız bir Türkiye! Buradan onlara sesleniyorum! Başaramayacaksınız! AK Parti Teşkilatları buna müsaade etmeyecek! Milletimiz buna müsaade etmeyecek" dedi.

Önümüzdeki seçimlere gönül seferberliği ile gönül alma siyasetiyle gireceklerini kaydeden Mumcu "Teşkilatlarımızda görev almış, partimize oy vermiş insanlardan gönlü kırılmış olanlar olabilir onların hepsine ulaşacağız ve her birinin yeniden gönlünü alarak eski yeni ayrımı yapmadan büyük ve güçlü Türkiye yolunda omuz omuza verip yeniden büyük bir mücadeleye başlayacağız. Bu saatten itibaren Liderimizin işaret ile inşallah 2023 yılında gerçekleştirilecek seçim için kollarımızı sıvamamız ve sahaya çok güçlü bir şekilde inmemiz gerekiyor" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı