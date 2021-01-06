AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

Partililerden görüntü

AK Parti Burdur İl Başkan Vekili Mustafa Özboyacı'nın konuşması

BURDUR - AK Parti il başkanlıklarınca eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, eski Bakan Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İl Başkan Vekili Mustafa Özboyacı, partililer adına adliye önünde okuduğu açıklamada, Türk Ceza Kanunun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" başlığını taşıyan 216. maddesine istinaden söz konusu 3 isim hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Bu zihniyetle hukuk önünde hesaplaşmaya kararlı olduklarını belirten Özboyacı, "Türkiye'nin artık geride bırakmış olduğu büyük açıların çekildiği ve bedellerin ödendiği başörtüsü meselesini gündeme getiren kişinin CHP'nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir." dedi.

Özboyacı, darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyetin ülke için bu tehditler kadar tehlikeli olduğunu vurgulayarak "Unutulmamalıdır ki terörle ve her türlü vesayetle mücadele demokrasiyi koruma mücadelesidir. Milletimizin bu karanlık zihniyete hak ettiği dersi demokratik ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, İl Kadın Kolları Başkanı Zeliha Bağcı ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok