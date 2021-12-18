AK Parti Teşkilat Akademisi Kütahya Eğitim Programı başladı

KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca Kütahya'da düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı.

Ak Parti Ar-Ge Koordinatörü Ziya Alparslan, Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, teşkilat akademisi eğitimlerini çok önemsediklerini söyledi.

İki gün sürecek eğitimlerin dolu dolu geçeceğini dile getiren Alparslan, "Bu hikayenin kahramanı sensin temalı Teşkilat Akademisi Eğitim Programı hakikaten bizler için çok önemli. Alanında uzman birçok değerli hocalarımızla birlikte olup onların tecrübelerinden istifade edeceğiz." dedi.

Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ise Kütahya'nın, kuruluşundan beri AK Parti'ye ciddi destek verdiğini dile getirdi.

Zaman zaman yaşanan sıkıntılardan dolayı milletvekili sayılarında değişiklik yaşandığını aktaran Ceyhun, şunları kaydetti:

"Kütahya bundan sonraki seçimde desteğini devam ettirecek ve 5 milletvekilliğinin 5'ini de kazanacağız inşallah. Çünkü biz yaklaşık 20 yılda o kadar çok hizmetler yaptık ki içlerinde birçoğunu belki unuttuk bile. Bizim bu süreçte boynumuzu eğecek hiçbir kötülüğümüz olmadığı gibi onurla ve gururla söyleyebileceğimiz binlerce hizmetimiz var. Bugünlerde bazı sıkıntılar yaşıyor olabiliriz ama sabredeceğiz. Sonunda olacaklar ülkemizi bambaşka bir yere getirecek, buna da inanıyoruz."

Teşkilat içi eğitim programına Kadın ve Gençlik Kolları il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden program, yarın yapılacak sunumlarla sona erecek.