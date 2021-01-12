AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Konumu ve sözü yok hükmündedir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Sözde cumhurbaşkanı" ifadesini kullanırken, bu durum birçok kesimden tepkiyle karşılandı. Kılıçdaroğlu bu söyleminin arkasında dururken, kullandığı ifadeyi bugün de tekrarladı.

"CUMHURİYETİMİZ KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN HEDEF ALINMAKTADIR"

Yaşanan gelişmenin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözünü yok hükmünde değerlendirdi ve "Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur. Cumhuriyetimiz sadece ülkemizin düşmanları tarafından kullanılan zehirli bir dille Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmaktadır" dedi.

Çelik'in açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı için 'sözde' ve 'özde' tartışması malum 27 Nisan'da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı. Hükümetimizin Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan cevabı ile muhtıra kağıt parçasına dönmüştü. Bunların yerini şimdi Kılıçdaroğlu'nun "Muhtıra siyaseti" aldı. Şimdi sivil siyasete saygı duyması gerekenler Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyerek "Muhtıra siyaseti" yapıyorlar.

"SİVİL DARBE ZİHNİYETİDİR"

Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı. Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, Milli irade düşmanı muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir."

NUMAN KURTULMUŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Twitter'dan yanıt verdi. Kurtulmuş şunları söyledi:

"Cümle alemin nasıl CHP genel başkanı olduğunu bildiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı nefret dili siyaseti kirletiyor. Demokrasi ve milli irade hazımsızlığının dozunu her geçen gün artıran bu saygısız şahsı şiddetle kınıyoruz.

SÖZDE GENEL BAŞKAN GÖNDERMESİ

Sözde Genel Başkana tavsiyemiz, gittiği bu yanlış yoldan geri dönmesi, demokrasiye, millet iradesine ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a karşı gereken saygıya azami riayet göstermesidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini en yüksek mertebede koruyan Sayın Cumhurbaşkanımıza söz söyleyen bu şahsın Türkiye Cumhuriyeti'ni yabancılara şikayet ettiğini, onlardan aman dilediğini de çok iyi biliyoruz.

"MİLLET SANDIKTA HADDİNİ BİLDİRECEKTİR"

Türkiye siyasetinin her seçimde kaybedeni Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralara sarılarak içine düştüğü derin çukurdan çıkabileceğini sanıyorsa çok yanılıyor. Bu millet, bu zata sandıkta haddini bir kez daha bildirecektir."