AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'ya tepki Açıklaması
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'ya tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'ya tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Millet düşmanlığına karşı millet siyasetiyle mücadeleye devam edeceğiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Millet düşmanlığına karşı millet siyasetiyle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı

Çelik, Twitter'dan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Yassıada katliam örgütü yine ortaya çıktı" değerlendirmesine yer veren Çelik, "Milletin iradesi de bunun karşısında dimdik ayakta. Millet düşmanlığına karşı millet siyasetiyle mücadeleye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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