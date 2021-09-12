AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranların Türkiye'ye silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık ettiklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranların Türkiye'ye silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık ettiklerini belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanlarının demokrasiye birçok kez saldırdığını belirten Çelik, her darbenin millet düşmanlığı olduğuna, darbeler ile vatanseverliğin bir arada olamayacağına işaret etti. Kendi milletine silah çekenlerin Türkiye'ye düşmanlık ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranlar, silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize. Sahte bir vatanseverlik anlayışını demokrasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. En son 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen millet direnişi ve o gece Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu kararlı ve dirayetli tutum ülkemizi ve demokrasimizi düşman işgaline karşı korumuştur. 27 Mayıs darbesinden beri süren bu düşmanlıkla mücadelemiz sürecektir."

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Derya Baykal Kaan Yıldırım
Spor Kerem Aktürkoğlu Cristiano Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 13:05:06. #1.12#