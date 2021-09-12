AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 12 Eylül darbesinin 41. yılı açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranların Türkiye'ye silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık ettiklerini belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

12 Eylül darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar millet düşmanlarının demokrasiye birçok kez saldırdığını belirten Çelik, her darbenin millet düşmanlığı olduğuna, darbeler ile vatanseverliğin bir arada olamayacağına işaret etti. Kendi milletine silah çekenlerin Türkiye'ye düşmanlık ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Darbeler ve vesayet girişimleri için gerekçe uyduranlar, silahlı darbeye girişenlerden daha büyük düşmanlık etmişlerdir ülkemize. Sahte bir vatanseverlik anlayışını demokrasinin önüne geçirmeye çalışmışlardır. Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. En son 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen millet direnişi ve o gece Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu kararlı ve dirayetli tutum ülkemizi ve demokrasimizi düşman işgaline karşı korumuştur. 27 Mayıs darbesinden beri süren bu düşmanlıkla mücadelemiz sürecektir."