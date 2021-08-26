AK Parti Sivas milletvekilleri Yılmaz ve Soluk, Zara ilçesini ziyaret etti

AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığı önünde partililer tarafından karşılanan Yılmaz ve Soluk, burada muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunları ve talepleri dinledi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, hükümetin çalışmaları ve yatırımları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de son 20 yılda yapılanları anlatan Yılmaz, "Ülkemizin ilk 80 yılı ile son 20 yılını değerlendirdiğimizde alnımız açık, yüzümüz ak, sizlere hizmet etmenin gururunu taşıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan milli savunmaya çok şükür çağ atladık. Bugün Zara'ya baktığımızda birçok ilimizden daha fazla hizmet aldı. Alınan hizmetlerin karşılığında bizleri kalabalık bir Zara grubu karşıladı. Sizlere, ilçe başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum." dedi.

Yılmaz ve Soluk, daha sonra esnafı ziyaret ederek, sohbet etti.

Milletvekillerine, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Merkez İlçe Başkanı Seyit Yerlikaya ve Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel