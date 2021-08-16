AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'yı ziyaret etti
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AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'yı ziyaret etti

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İnşaat çalışmaları devam eden millet bahçesi ve adliye lojmanı yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunan Soluk, yetkililerden bilgi aldı.

Millet bahçesinde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Soluk, "Millet bahçesini tamamlayacak saat kulesi ile ilgili de taş oyma işlemleri tamamlanmak üzere. Yaklaşık bir ay sonra taşların ilçeye getirilmesi ile saat kulesi de kısa sürede bitmiş olacaktır. Mevcut adliye lojmanları eski olduğundan yıkılarak yerine 20 konutluk yeni bir bina yapılması planlanmaktadır. Üçüncü etap toplu konut için de çalışmalar devam ediyor." dedi.

Soluk, yapılan yatırımlarla sağlık alanında da ciddi bir ilerleme kat ettiklerini aktararak, "Zara'da ilçe merkezinden geçen Kızılırmak üzerine trafiğe kapalı 4 adet köprü inşa edilecek, İçişleri Bakanlığına devredilen binanın inşaatı da tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacak. Ülkemizde yaşanan sel felaketlerinin acısını hep birlikte yaşamaktayız. Allah ülkemizi, devletimi ve milletimizi tüm felaketlerden korusun. Devletimiz, yaraları sarmaktadır. Zara'da Kızılırmak Rekreasyon çalışmaları kapsamında inşa edilen duvarların yerinde bir hizmet olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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