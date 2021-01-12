AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da
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AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

12.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:31
AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

Soluk, kent meydanında inşaatı devam eden Millet Bahçesi şantiyesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Millet Bahçesi incelemesinin ardından yakın zamanda hizmete giren Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunu ziyaret eden Soluk, Öğretmenevi Müdürü Behlül Koçtepe'den bilgi aldı.

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Soluk, "Yaklaşık iki ay önce Zara Kent Meydanı'nda başlayan inşaat çalışmaları ile ilçemize güzel bir millet bahçesi kazandırılacak. Saat kulesinden süs havuzlarına, amfi tiyatrodan yeşil alanına, banklardan meydanlarına Zara'ya değer katacak bir proje hayata geçiriliyor. İlkbahar döneminde tamamlanması planlanan projemiz ile çarşı, Kızılırmak sahiline bağlanmış olacak." dedi.

???????Soluk'a Kaymakam Mehmet Sayın, kurum amirleri ile AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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