AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Çınarlı köyünü ziyaret etti
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AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Çınarlı köyünü ziyaret etti

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Çınarlı köyünü ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, Hafik ilçesinin Çınarlı köyünde bulunan DSİ'ye ait Akören-Kuşçu sulama şantiyesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, Hafik ilçesinin Çınarlı köyünde bulunan DSİ'ye ait Akören-Kuşçu sulama şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Şantiyede toplanan çiftçilere açıklamalarda bulunan Soluk, "Sadece kuru tarım yapılan Hafik'e bağlı Çınarlı ve Bahçecik köyleri ile Zara'ya bağlı Akören, Kuşçu ve Karacahisar köylerimizde sulu tarıma geçilerek şeker pancarı, patates, ayçiçeği, mısır, hububat üretimi yapılacak. Sulama projemiz ile iki ilçemize bağlı 5 köyümüzde bin 200 hektar arazi su ile buluşacak, kıraç topraklarımız hayat bulacak." dedi.

DSİ Sivas Bölge Müdürü İsmail Kaya ise, "Hafik ve Zara ilçelerimizde beş köyümüzün faydalanacağı projemizin toplam maliyeti 70 milyon lira. Bu proje ile bölge çiftçimizin sulu tarım yapmasına, ürün çeşitliliğinin artmasına olanak sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

Sulama kanalı hakkında bilgi veren DSİ 191. Şube Müdürü Davut Şahin'de "Akören-Kuşçu Sulama Projemizle bin 200 hektar alanı suya kavuşturacağız. Proje kapsamında yaklaşık 47 kilometre boru döşeme işimiz var. 323 tane sanat yapısı ve 6 kilometre drenaj kanalı hattımız var. Gelinen aşamada 42 kilometre boruyu döşemiş bulunmaktayız. Yaklaşık 5 kilometre borumuz kaldı." açıklamasında bulundu.

Daha sonara köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Soluk, sorun ve talepleri dinleyerek, çocuklarla sohbet etti.

AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Çınarlı köyünü ziyaret etti
AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Çınarlı köyünü ziyaret etti
AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Çınarlı köyünü ziyaret etti
AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Çınarlı köyünü ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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