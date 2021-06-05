AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara'da partililerle bir araya geldi
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AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara'da partililerle bir araya geldi

AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, Zara'da partililerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / İbrahim Özel - Haberler | Güncel

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde partililerle bir araya geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Zara ilçesinde partililerle bir araya geldi.

AK Parti Zara İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Ekinci, İlçe Başkanı Ahmet Okur'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Buradan Kaymakamlığa geçen Ekinci, Kaymakam Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Ekinci, "Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları devam etmektedir. Uzun bir süre etkisini hissettiğimiz salgın, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla ülkemizde son bulacaktır. Bu süreçte vatandaşımızdan esnafımıza çeşitli destekler sağlanırken, banka faizleri de düşürüldü." dedi.

Ekinci'nin ziyaretlerine, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas Belediyesi Meclis Üyesi Ayla Çetinel ile AK Parti Zara İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuğba Şahin eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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