AK Parti Şırnak İl Başkanı: HDP'liler grubumuzu tehdit ediyor
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AK Parti Şırnak İl Başkanı: HDP'liler grubumuzu tehdit ediyor

AK Parti Şırnak İl Başkanı: HDP'liler grubumuzu tehdit ediyor
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, geçen hafta İl Genel Meclisi Toplantısı'nda HDP grubuyla yaşanan tartışmanın ardından HDP milletvekilleri Hüseyin Kaçmaz ve Hasan Özgüneş tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, geçen hafta İl Genel Meclisi Toplantısı'nda HDP grubuyla yaşanan tartışmanın ardından HDP milletvekilleri Hüseyin Kaçmaz ve Hasan Özgüneş tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, düzenlediği basın toplantısında geçen hafta yapılan Belediye İl Genel Meclis Toplantısı'nda AK Parti ve HDP arasında çıkan tartışmanın ardından HDP milletvekilleri Hüseyin Kaçmaz ve Hasan Özgüneş'in partililerini tehdit ettiğini belirtti.

AK Parti olarak Belediye İl Meclisi'ne verdikleri tüm önergelerin HDP tarafından reddedildiğini aktaran Erkan, şunları söyledi: "HDP'nin milletvekilleri Hüseyin Kaçmaz ve Hasan Özgüneş birçok defa yaptıkları açıklamalarda AK Parti grubunu net bir şekilde tehdit etmektedirler. Net bir şekilde halkın gözünde olmadığı şekilde göstermelerinin yanı sıra bugüne kadar arkalarını dayadığı dağa, teröre de şikayet etmektedirler. Bizim yüzlerce önergemiz hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilmektedir. Bizler bu toplumun huzuru, refahı, bu toplumun kalkınması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Bu toplumun gelişmesi yönünde atılacak her adımı AK Parti grubu olarak destekleyeceğiz. Ama artık HDP'nin de bunu çok net bilmesi gerekir ki kendilerini Kürt milletinin, Kürt vatandaşlarımızı temsilcileri gibi görmelerine hiç gerek yok. Bütün Kürt vatandaşlarımızın temsiliyetini kendi üstelerinde görme gibi bir haklarının olmadığını arz ediyorum. ve kendilerinin yapmış olduğu açıklamalarda açık net bir tehdit dilini kullandıklarını, özellikle il genel meclis üyelerimizi ve AK Parti grubunu terör ile tehdit edecek kadar da cüretkar laflarını ve kelimelerini gizleyip tamamen bilinçli bir şekilde halka yaşanan olayları saptırırcasına aktarmalarını da bir siyasi yetersizlik, basiretsizlik olarak görüyorum" dedi.

 

HDP SIRNAK IL BASKANI IBRAHIM HALIL ERKAN, HDP MILLETVEKILLERI HUSEYIN KACMAZ VE HASAN OZGUNES TARAFINDAN TEHDIT EDILDIKLERINI SOYLEDI. (FOTO: SIRNAK, DHA)

 


AK Parti Şırnak İl Başkanı: HDP'liler grubumuzu tehdit ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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