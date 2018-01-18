AK Parti Samsun İl Başkanlığı'na Karaduman Atandı

AK Parti Samsun İl Başkanlığına Hakan Karaduman atandı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığında yapılan temayül yoklamasının ardından yeni il başkanı belli oldu. AK Parti Genel Merkezi Av. Hakan Karaduman'ı il başkanlığı görevine atadı. Atama kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Karaduman, "Samsun AK Parti İl Başkanlığı görevini yüksek takdirleriyle tarafıma layık gören Cumhurbaşkanımız,Genel Başkanımız, Liderimiz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı arz ederim. Cenab-ı Allah, yüklendiğimiz bu onurlu görevin gereğini layıkı ile yerine getirmeyi nasip etsin" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyin takdiri ile Samsun İl Başkanımız olan Av. Hakan Karaduman'ı tebrik eder, partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - SAMSUN