AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman Açıklaması

AK Parti Samsun İl Başkan Hakan Karaduman, "AK Parti olarak sadece seçim dönemlerinde çalışan bir parti değiliz. Her an her gün neredeyse tam gün mesaiyle çalışan yönetim kurulu arkadaşlarımız var, başkanlarımız var, ilçe başkanlarımız var. Çok ciddi bir gönüllü topluluğuyuz." dedi.

Başkan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sevgi Kafe'de Samsunlu gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti'nin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Karaduman, "AK Parti olarak çalışan ve üreten bir partiyiz. AK Parti olarak sadece şeçim dönemlerinde çalışan bir parti değiliz. Her an her gün neredeyse tam gün mesaiyle çalışan yönetim kurulu arkadaşlarımız var, başkanlarımız var, ilçe başkanlarımız var. Çok ciddi bir gönüllü topluluğuyuz. Her alanda sorumluluk sahibi olduğumuzu hissediyoruz. Zaten böyle bir sorumluluk da var. Sizler de biliyorsunuz herkes her derdiyle ilgili muhakkak bir siyasiye ulaşma isteğiyle hareket ediyor. Bizler de gelen taleplerle ilgilenmeye çalışıyoruz. Onların sıkıntılarını dertlerini gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin önünde genel kongre süreci bulunduğunu hatırlatan Karaduman, kongrenin ardından yerel seçimler için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Belediye başkanlarının halkla iç içe olması gerektiğini de vurgulayan Karaduman, şöyle konuştu:

"Gönül belediyecliği ile alakalı hepimizin farklı özellikleri var. Farklı iletişim seviyelerimiz var. Kimisi çok candan ilişki kurabilir, kimisi resmi kurabilir. Kimisi hemen elini omuzuna atabilir, kimisi elini uzatır, kimisi de sarılır. Bunları her türlü gördük. İletişim hangi düzeyde olursa olsun sokaklarda kendi belediyesinin sınırları içindeki tüm mahallerde görünmeleri halkla oturup konuşmaları gerekiyor. Bazı belediyelerimizde sokak sokak iftarlar verildi. Halkla buluştular. Belki yakın temas olmamış olabilir. Bunları kendileri çok iyi biliyorlar. Çok tecrübeli belediye başkanlarımız da var. Önümüzdeki 6 aylık süreçte varsa eksiklikleri tamamlayabileceklerini düşünüyorum. Tamamlayabilirler. Biraz daha yapmış oldukları yatırımları onları biraz yavaşlatarak veya rutin çalışmalara indirgeyerek daha çok halkla iç içe gönül gönüle olacaklardır."