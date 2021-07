AK Parti Sakarya İl Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nda video konferans aracılığıyla parti içi bayramlaşma toplantısı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Başkanı Yunus Tever, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Tever, hep birlikte bayrama erişmenin huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Artan vaka sayılarını göz önünde bulundurarak geleneksel bayramlaşma programını video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirmek istediklerini aktaran Tever, şunları kaydetti:

"Tedbirli olmak, bu geçiş sürecinde çok önemli ve her birimize bu konuda sorumluluk ve görevler düşüyor. AK Parti teşkilatları olarak şehrimizin her köşesinde temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde bayramlaşma programlarımızı icra ediyoruz. Her ne kadar teşkilatlarımızla bir araya gelemesek, yan yana olamasak da gönüllerimiz daima bir. İnşallah önümüzdeki bayramlarda bu salgın musibetinden kurtulacak, geleneksel şekilde bayramlaşma programlarımızı da gerçekleştireceğiz. Tüm teşkilatımızın, vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bu bayramın bütün insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Toplantıda, partililer birbirleriyle bayramlaştı.

