AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, kentte yapılması planlanan yol projelerini inceledi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan'la kentte yapılması planlanan yol projelerini inceledi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan'la kentte yapılması planlanan yol projelerini inceledi.

Durmuşoğlu, incelemelerinde gazetecilere, Düziçi ilçesi ile Yarbaşı beldesi arasındaki bölünmüş yol projesinin ihalesinin yapıldığını ve yer teslimi işleminin gerçekleştiğini söyledi.

Yolun yapılacağı yerde incelemelerde bulunduklarını dile getiren Durmuşoğlu, yol ihtiyacı olan yerlerle ilgili de çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Durmuşoğlu'na Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek