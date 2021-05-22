AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, kentte yapılması planlanan yol projelerini inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, kentte yapılması planlanan yol projelerini inceledi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, kentte yapılması planlanan yol projelerini inceledi
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan'la kentte yapılması planlanan yol projelerini inceledi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan'la kentte yapılması planlanan yol projelerini inceledi.

Durmuşoğlu, incelemelerinde gazetecilere, Düziçi ilçesi ile Yarbaşı beldesi arasındaki bölünmüş yol projesinin ihalesinin yapıldığını ve yer teslimi işleminin gerçekleştiğini söyledi.

Yolun yapılacağı yerde incelemelerde bulunduklarını dile getiren Durmuşoğlu, yol ihtiyacı olan yerlerle ilgili de çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Durmuşoğlu'na Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Engin Akyürek Ceyda Düvenci
Spor Arda Turan Cenk Tosun Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, kentte yapılması planlanan yol projelerini inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 17:38:37. #1.14#

title