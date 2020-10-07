AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığından "Her Üye 1 Yeni Üye" kampanyası
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AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığından "Her Üye 1 Yeni Üye" kampanyası

07.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:07
AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığından

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan "Her Üye 1 Yeni Üye" adlı kampanya devam ediyor.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan "Her Üye 1 Yeni Üye" adlı kampanya devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı üyelik çalışmalarına ilişkin yeni bir kampanyaya öncülük etti.

Öncelikle dijital ortamda başlayan kampanya #HerÜye1YeniÜye sloganlı hashtagi ile sosyal medyadan duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hassasiyetle üstünde durduğu üyelik çalışmalarına Eskişehir teşkilatlarının süratle destek olmaya gayret gösterdiğini bildirdi.

Odunpazarı ilçesinde 47 bini aşkın üyeyle AK Parti'nin her geçen gün güçlenmeye ve vatandaşların desteğini almaya devam ettiğini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Yeni kampanya sürecimiz ise duyurusunu sosyal medya hesaplarımızdan da yaptığımız gibi 'Her Üye 1 Yeni Üye' kampanyasıdır. Bu kapsamda partimize gönül vermiş tüm vatandaşlarımızın 1 kişiyi daha ülkesine hizmet aşkıyla 19 yıldır gece gündüz çalışan AK Parti ailemizin bir ferdi olmaya davet ediyorum. Kampanya sürecimizin ilk günlerinde olmamıza rağmen yoğun bir ilgiyle de karşılaşmış olmak bizleri de memnun etmektedir. Tüm dava arkadaşlarımızla birlikte Eskişehir'den ve tabii ki Odunpazarı'ndan Sayın Cumhurbaşkanımıza olan desteğimizi var gücümüzle artırmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımıza destek olan teşkilatlarımıza ve değerli hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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