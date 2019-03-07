AK Parti'nin Siirt Mitingi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ülkede Ahmedi Hani de bizim, Mem-u Zin de bizim, Yunus Emre de bizim, Mevlana da bizim. Selahaddin Eyyubi ile Alparslan'ı bin yıldır kimse ayıramadı, hiçbir zaman ayıramayacaklar" dedi.

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşları Türkçe, Kürtçe ve Arapça selamladı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de milletinin yanında duran, inancı, kültürü, Siirt'i ve memleketi büyütme davasıyla siyaset yaptığını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Kendisi, bu millet ne zaman horlansa, ne zaman tepeden bakılsa her zaman haklarına sahip çıkmıştır. Siirt'te bir şiir okudu diye 'Bu ülkede muhtar bile olmaz.' denildi ama başta siz ve tüm milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı yaptı. Bu ülkede insanlar inancı, kültürü nedeniyle red politikalarıyla, dindar diye horlandı. Başörtülü diye üniversite kapılarından alınmadı. Kendi dilini konuşamadı ama Recep Tayyip Erdoğan geldi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedi. Devlet ile milleti buluşturdu."

AK Parti'nin özgürlüğün, ekmeğin büyümesi ve huzurun artması demek olduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bu ülkede Ahmedi Hani de bizim, Mem-u Zin de bizim, Yunus Emre de bizim, Mevlana da bizim. Selahaddin Eyyubi ile Alparslan'ı bin yıldır kimse ayıramadı, hiçbir zaman ayıramayacaklar. Bu ülkede bizim derdimiz var. Bu ülke insanını, Siirt'i daha iyi noktalara getirmenin evimizdeki huzuru arttırmanın siyasetini yapıyoruz."

Gül, AK Parti'nin birlik ve beraberlikle özgürlükleri arttırmanın siyasetini yaptığına dikkati çekerek, "Hakları artırdık, yetmez daha fazlasını vereceğiz. Çünkü hakların, özgürlüklerin teminatı AK Parti'dir. Bu ülkede kendi diliyle, kendi inancıyla hep horlanan vatandaşlarımız oldu, hastane önünde parası olmadığı için rehin kalan vatandaşlarımız oldu. İşte AK Parti geldi, tüm bu eski Türkiye anlayışına son verdi." ifadelerini kullandı.

"Huzurunuzu artıran AK Parti'ye oy verin"

Gül, 31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti belediyeciliğiyle kentin gençlerinin, kadınlarının kazanmasını istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"AK Parti'li belediyeciliğin hizmetlerini Siirt fazlasıyla hak ediyor. Benim işsiz gencim kalmasın. Belediyede iş imkanları, Siirt'e belediyecilik hizmeti eksik kalmasın bizim derdimiz bu. Burada sandıktan kimin iradesi hangi yöndeyse, başımız gözümüz üstünedir. Çünkü AK Parti, milli iradeyi en üstün güç olarak görür. Hangi partiye oy verirse versin, vatandaşım benim kardeşimdir. AK Parti'ye oy vermek, işsiz gencine iş bulmak, evindeki huzuruna huzur katmak için, kentin büyümesi için büyük bir imkandır. Gelin, oy aldıktan sonra pazartesi günü sırtını size dönen, evinizin önüne çukur kazanlara değil, huzurunuzu artıran AK Parti'ye oy verin. Birliğin teminatı, çocuğumuza iş için, evimize daha fazla AŞ için gelin AK Parti'ye oy verin."

Siirt'i daha fazla büyütmek, geliştirmek için yol yürümeye devam ettiklerini aktaran Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eski Türkiye'nin alışkanlıklarında bu ülkede annemiz, babamız, dedemiz şu sokaklarda, çarşıda kendi diliyle 'Kürtçe bir kaset dinleyeyim, bir şarkı dinleyeyim, türkü dinleyeyim' dediğinde, hep baskıyla karşılandı. Bugün devletin kanalı TRT'de Kürtçe yayın, propaganda yapılmakta, mahkemede kendi diliyle konuşmakta... Biz Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla, etnik kökeni ne olursa olsun, insan olduğumuz için birinci sınıf vatandaşız. Bu ülkenin onurlu, hür birinci sınıf evlatları olmaya devam edeceğiz. AK Parti bunun teminatıdır. Karşı taraf 'AK Parti gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin' siyaseti yapıyorlar ama 'Siirt'te şunu yapacağız, taş üstüne taş koyacağız' diyen yok.

"Karanlıkta el ele tutuşmuşlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de nice badireyi birlikte atlattıklarını belirtti.

Saldırının bu toprakların inancına, itikadına ve enerjisine geldiğini ifade eden Kandemir, "Şimdi hep beraber izliyoruz. Dün hasım olanlar bugün hısım olmuşlar, kol kola girmişler karanlıkta el ele tutuşmuşlar. Bu milletin değerlerine, bu milletin inancına, bu milletin istikametine kastedenler bir araya gelmişler. Karanlıkta perdelerin arkasında el ele tutuşmuşlar. Halbuki bilmiyorlar ki bu millet keskin gözleriyle, kalbiyle, duruşuyla, tavrıyla nereye gizlenirlerse gizlensinler, hangi perdenin arkasında hesap yaparlarsa yapsınlar onları görür." dedi.

Siirtlilerin dün olduğu gibi bugün de liderlerine sahip çıkacaklarına inandıklarını dile getiren Kandemir, "Birliğin, kardeşliğin, huzurun kenti Siirt inşallah 31 Mart'ta AK Parti belediyeciliği ile buluşacak. Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamette, bu millete aşık, bu millete sevdalı bir adayın çevresinde kenetlenecek." ifadelerini kullandı.

"Esasında saldırı bizim inancımıza bizi bir arada tutan değerlere." diyen Kandemir, şöyle devam etti:

"İnşallah 31 Mart'ta Siirt'te sandıkları patlatacağız. Kimisi kötülüğün amiral gemisinden, kimisi köşkünden denizin kenarından, kimisi dağlardan bu memlekete saldırırken 15 Temmuz'da nasıl tek yürek olmuşsak huzurumuza izzetimize kastedenlere karşı yüreğimizi, gönlümüzü, göğsümüzü siper etmişsek yine hep beraber el ele gönül gönüle kendimizi siper edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza, liderimize, onun emanetine sahip çıkacağız."

Kaynak: AA