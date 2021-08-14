AK Parti'nin kuruluşunun 20. yılı
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AK Parti'nin kuruluşunun 20. yılı

AK Parti'nin kuruluşunun 20. yılı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partisinin 20. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, partisinin 20. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal, mesajında, partisinin 14 Ağustos 2001'de "Her şey Türkiye için" anlayışıyla çıktığı yolculukta, sayısız hizmet ve yeniliklere imza atarak Türkiye'ye çağ atlattığını belirtti.

14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin içinde bulunduğu zor durumlara karşı bir çözüm yolu olarak AK Parti'nin kurulduğunu, Türk siyasi tarihi için bir milat olduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"3 Kasım 2002'de milletten aldığı yetkiyle icraatlarına başlayan AK Parti, tüm kadrolarıyla hizmet destanları yazmış, her seçimde milletinin takdirini daha fazla kazanarak, Türkiye'yi her alanda marka haline getirmiştir. Hayata geçirdiği icratlarla hizmet çıtasını sürekli yükselterek Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş bir başarı hikayesi yazmıştır. AK Parti'nin davası her zaman milletin davası olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun davasını davası olarak gören aziz milletimizin AK Parti'ye olan desteği her zaman katlanarak devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm engellemelere ve zorluklara rağmen milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. Kırşehir'in ilçeleri, kasabaları, köyleri, hamdolsun eğitimden sağlığa, ulaştırmadan tarıma, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda hizmetlere ulaşmıştır, ulaşmaya devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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