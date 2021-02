AK Parti'nin hedefi kadın üye sayısını 6 milyona çıkarmak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Gören Bölük, 2021 yılı için hedeflerinin kadın üye sayısını 5 milyon 273 binden 6 milyona çıkarmak olduğunu bildirdi.

Bölük, Mimar Sinan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla başlayan 6'ncı Olağan İl Kadın Kolları Kongresinde, Antalya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığının haziran ayı başında başlattığı "Gönül Seferberliği" kapsamında, AK Parti Kadın Kolları üye sayısının 550 bin arttığını anlatan Bölük, şöyle konuştu:

"Bunun hatırı sayılı miktarı Antalya teşkilatımız yaptı. Pandemi döneminde, herkesin birbirinden uzak ve mesafeli durduğu bir dönemde, sizin evlerde, meydanlarda, sokaklarda üye yapmak için çalışmanız çok kıymetli bir şey. AK Partinin kadın üye sayısı 5 milyon 273 bine ulaştı. Ne sizin bu yaptığınız kadın kolları kongreleri ne de o üye sayısını muhalefet partileri yapamıyor. Muhalefet partilerinin ana kademelerinin yapamadığı bir kongreyi yapıyorsunuz. Muhalefet parti merkezlerinin sahip olamadığı üye sayısına sadece kadınlar olarak sahibiz. AK Parti'nin 12 milyona yakın üyesi var. Kadın üye sayımız yüzde 47'ye tekabül ediyor. Bunu yüzde 50'ye çıkartmak istedik ama olmadı. 2021 yılı için hedefimiz, üye sayısını 5 milyon 273 binden 6 milyona çıkarmak. Bu bütün Türkiye için koyduğumuz bir hedef."

"Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin gücünü her zaman arkalarında hissediyorlar"

Bölük, geçen hafta Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerini, orada verilen mücadelenin çok başka olduğunu gördüklerini vurgulayarak, "Anneler ve babalar orada, hepsi en başta Cumhurbaşkanımıza, sonrasında bakanlarımıza ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorlar. Çünkü, biz biliyoruz ki o annelerin gücü bu teşkilatın gücüyle daha fazla artıyor. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin gücünü her zaman arkalarında hissediyorlar." diye konuştu.

Bölük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hep "Gücümü kadınlardan alıyorum" dediğini aktararak, yapılan her köprüde her kilometre taşında her yolda her çalışmada, kadın kolları teşkilatının attığı her adımın çok büyük katkısının olduğunu kaydetti.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, çok güzel bir kongre geçirdiklerini belirterek, kadın üyelere verdikleri destekler için teşekkür etti.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ayşe Keyik Yılmaz yeniden göreve seçildi.

Kongreye, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Tuğba Vural Çokal, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş