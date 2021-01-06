AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
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AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

06.01.2021 17:16 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:20

AK Partililerin Erzincan Adliyesine gelmeleri AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut'un açıklaması ERZİNCAN - AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut ve partililer de Erzincan Adliyesine giderek Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Partililerin Erzincan Adliyesine gelmeleri

AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut'un açıklaması

ERZİNCAN - AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut ve partililer de Erzincan Adliyesine giderek Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bulut, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hukukun bize verdiği hakları kullanarak suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz." dedi.

AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
AK Parti'nin Doğu'daki teşkilatlarından Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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