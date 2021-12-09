AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, AA'nın
AA / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili ve Tbmm Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Açıkgöz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Açıkgöz, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını seçti.

Açıkgöz, AA'nın geleneksel fotoğraf oylamasına sunulan görsellerde emeği geçenleri tebrik ederek, "Her bir fotoğrafta ayrı bir emek var. Anadolu Ajansı, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri bizlere sunduğu gibi ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. AA'nın tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

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