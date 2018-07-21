AK Parti Muş Milletvekili Şimşek'in Köy Ziyaretleri

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde partisine katkıda bulunan köylere teşekkür ziyaretini sürdürüyor.

Muş merkeze bağlı Üçevler grubundaki Üçevler, Alaniçi, Arıköy, Ağıllı, Cevizlidere, Ilıca ve Ekindüzü köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Şimşek, Üçevler Jandarma Karakolunda görevli askerleri de ziyaret etti.

Şimşek, Muş'un güvenliğini ve düzenini sağlamanın kendilerinin birinci görevi olduğunu vurguladı.

Kamu düzenini bozanlara hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini, güvenlik güçlerini desteklediklerini belirten Şimşek, "Hükümet olarak insanlarımızın huzuru, geleceği, eğitimi, sağlığı için her türlü yatırım yapmaya hazırız. Devletimiz büyüktür, muktedirdir. Olaya vakıftır hiçbir eksiğimiz yok." diye konuştu.

Daha sonra Arıköy'e geçen Şimşek ve beraberindeki heyet, köylülerin sorunlarını dinledi.

Köy sakinlerinden Celal Sılkım ise, "Bu güne kadar devletimizle terörle mücadelemizi sürdürdük. Şu ana kadar 7 şehit verdik, 2 gazimiz var. Allah'a çok şükür şu an huzurluyuz. Allah bayrağımızı indirmesin, devletimize güç versin. Her zaman devletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Şimşek'e, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililer eşlik etti.