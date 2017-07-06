AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Açıklaması

?AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Valiler Kararnamesi ile Muş Valiliğine atana Aziz Yıldırım'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.



Şimşek, mesajında, Vali Yıldırım'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.



Vali Yıldırım'ın Muş'un beklentilerine olumlu cevaplar oluşturacağını ifade eden Şimşek, "Muşluların kısa süre sonra onun yeteneklerini ve başarılarını takdirle yad edecektir. Ayrıca Ordu'ya atanan eski Muş Valisi Seddar Yavuz'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Yeni çalışma hayatında kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.