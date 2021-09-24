MUĞLA (Habermetre) - AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette ilimizde yaşanan yangın afeti sonrasında hayata geçirilecek projeler, ağaçlandırma çalışmaları ve yangından etkilenen mahalleler hakkında istişarede bulunuldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri