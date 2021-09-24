AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. - Haberler
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AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Habermetre - Haberler | Toplum
AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

MUĞLA (Habermetre) - AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette ilimizde yaşanan yangın afeti sonrasında hayata geçirilecek projeler, ağaçlandırma çalışmaları ve yangından etkilenen mahalleler hakkında istişarede bulunuldu.

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Haber: AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan Valimiz Sayın Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. - Haberler
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