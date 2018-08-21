AK Parti Muğla İl Başkanlığında Bayramlaşma

AK Parti Muğla İl Başkanlığında, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

İl başkanlığı binasında gerçekleştirilen bayramlaşma proğramında partililer, İl Başkanı Kadem Mete ve yönetimi tarafından kapıda karşılandı.

Bayramlaşma törenine AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin yanı sıra, AK Parti 27. Dönem Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla il yönetimi üyeleri ile partililer katıldı.

Bayramlaşmada konuşan İl Başkanı Mete, 18 Ağustos'ta yapılan AK Parti 6. Büyük Kongresi'nde MKYK ve MYK'ya seçilen üyeleri tebrik ederek, AK Parti'de bayrağı devralanların bayrağı daha da yukarılara taşımak için mücadele edeceğinden kimsenin kuşkusunun olmadığını söyledi.

Mete, AK Parti'nin MKYK'sıyla MYK'sıyla tüm teşkilatıyla 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda çalışarak yerel seçimlerde büyük bir zafer kazanacağına inandığını belirterek, "Şimdi yerel seçimlere odaklanacağız, birbirimize kenetleneceğiz ve Muğla'da tarih yazacağız. Rabbim nasip ederse bunu yapacağız. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da bu bayram milletvekili olarak bayramlaşmaya katıldığını belirterek, AK Parti 6. Büyük Kongresi sonucu MKYK ve MYK'ya seçilen yeni üyeleri tebrik etti.

Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de AK Parti Muğla teşkilatı olarak çok uyumlu, samimi bir hava yakaladıklarını ve çevreden çok güzel yorumlar aldıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından teşkilat üyeleri bayramlaştı.