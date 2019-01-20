AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Eseyan,"Bütün dünyanın gözü Cumhur İttifakı'nın üzerindedir. Bu ittifak ülkenin kaderini belirlediği gibi aynı zamanda bölgenin de kaderini belirleyen bir ittifaktır. Dolayısıyla milletin kurduğu bir ittifaktır." dedi.

Eseyan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Muğla Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Muğla'nın 31 Mart seçimlerine büyük bir coşkuyla hazırlandığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı sırasında, emperyalist saldırı ve ülkenin düştüğü zorluklar karşısında ortaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çok büyük bir destan yazdığını belirten Eseyan, "Türk'ü ile Kürt'ü ile her inanıştan ve mezhepten kesimlerle biz biriz ve diriyiz. Bu coğrafyada bu şekilde büyük uygarlıklar kurduk. Bu coğrafyada, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yaşadığımız en ciddi sınamayı birlikte yaşadık. 2013 yılının başından beri yaşadığımız ve darbe girişimiyle de süren süreci hatırlayın." dedi.



Eseyan, Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve aziz şehitler sayesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin kararlılığı, azim ve cesaretiyle bertaraf edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"O hain darbeciler, bu ülkenin halkına, bayrağına ve bağımsızlığına kastettiğinde sokağa inenler sizlersiniz. Sevdiklerinizle helalleşip en sevdiğiniz ülkeniz için şehit olmak için sokağa çıkanların topluluğudur bu. Hepinizden Allah razı olsun. 17-25 Aralık süreci bir yargı darbesiydi. Ondan sonraki yerel seçimlerde biz sadece belediye başkanlarını mı seçmiştik, partiye mi oy verdik? Hayır, biz bağımsızlığımız, milli irademizi ve onurumuzu koruduk. Bu onuru koruyan Recep Tayyip Erdoğan'ı koruduk. Biz aynı zamanda ülkemizin bekasını da koruduk. O yüzden bu seçimler çok önemlidir."

"Bu ittifaka zarar vermeye çalışanlar bizden değildir"

Cumhur İttifakı'nın da önemine değinen Eseyan, "Bütün dünyanın gözü Cumhur İttifakı'nın üzerindedir. Bu ittifak ülkenin kaderini belirlediği gibi aynı zamanda bölgenin de kaderini belirleyen bir ittifaktır. Dolayısıyla milletin kurduğu bir ittifaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatını iletmekle görevlendirildim. Bu ittifaka zarar vermeye çalışanlar bizden değildir. Bu konuda çok hassas olduğumuzu da söylemek istiyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Mehmet Nil Hıdır tanıtıldı.



AK Parti, 11 ilçede aday gösterirken Datça ve Ortaca'da MHP adaylarını destekleyecek.



Törende tanıtılan adaylar şu isimlerden oluşuyor:



"Bodrum Tahir Ateş, Dalaman Muhammet Karakuş, Fethiye Muhittin Kayabaş, Kavaklıdere Mehmet Demir, Köyceğiz Kamil Ceylan, Marmaris Serkan Yazıcı, Menteşe Gültekin Akça, Milas Barış Saylak, Seydikemer Yakup Otgöz, Ula İsmail Akkaya, Yatağan Mustafa Toksöz, Datça MHP Adayı Feyzullah Gülada, Ortaca MHP Adayı Recep Güneş."



Düzenlenen törene, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Antalya Milletvekilleri Abdurrahman Arıcı ve İbrahim Aydın, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ile partililer katıldı.

Kaynak: AA