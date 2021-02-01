AK Parti Muğla 7. Olağan İl Kongresi yapıldı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın konuşması

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in konuşması

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin konuşması MUĞLA - AK Parti Muğla 7. Olağan İl Kongresi'nde Menteşe Spor Salonu'nda yapıldı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise AK Parti'nin kurulduğu günden beri millete hizmet için çalıştığını söyledi.

Seçildikleri ilk günden itibaren Muğla için gece gündüz koşmaya devam ettiklerini aktaran Gökcan, amaçlarının 2023'te milletvekili sayısını artırmak ve Muğla'da Büyükşehir Belediyesini kazanmak olduğunu ifade etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir konuşmasında, Türkiye'nin AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı'yla olağanüstü projelerle her geçen gün güçlendiğini ve büyük projelere imza attığını söyledi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete de ilk günkü aşkla mücadeleye devam ettiklerini anlattı.

Muğla'yı hak ettiği yere getirmek için çaba göstermeye devam edeceklerini aktaran Mete, "Muğla'nın 50-60 yıllık kaderini değiştirmek, bayrağı daha da ileriye taşımak için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen