AK Parti milletvekilleri: "Van'ın kalkınması ortak gayemizdir"

07.08.2019 10:58

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, AK Parti'nin siyaset tarzının insan ve hizmet odaklı olduğunu ifade ederek, "Bizlerde bu şiarla Van'ı geleceğe taşımak ve daha yaşanılabilir, müreffeh bir kent için yorulmadan çalışacağız" dediler.

Adalet ve Kalkınma Partisi Van milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesiyle birlikte Van'da çalışmalarına başladı. Teşkilatlar tarafından düzenlenen programlara katılan milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas; diğer yandan dernekler, hasta ziyaretleri, kamu kurumları, mahalle ve ilçe ziyaretlerinde temaslarını sürdürüyor.

AK Parti Van milletvekilleri Gülaçar ve Arvas, seçim bölgesine gelerek il ve ilçe teşkilatları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarıyla istişarelerde bulundu. Yaz programı ve çalışma takviminin belirlendiği toplantılarda; tevazu, samimiyet ve gayret ile bir çalışma seferberliği başlatacaklarını bildiren milletvekilleri; "İl başkanı, ilçe başkanları ve teşkilatlarımızda görevli dava arkadaşlarımız ile birlikte, tüm ilçeleri ziyaret edeceğiz. Seçim İşleri Başkanlığımızın düzenleyeceği çalışma programı dahilinde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, sanayici, tüccar, esnaf ve sanatkarlar olmak üzere sektör temsilcileri, sanayi siteleri, spor kulüpleri ve kentin bütün dinamikleri ile bir araya geleceğiz. Van'ın kalkınması ortak gayemizdir. Bunun içinde 'biz' bilinciyle hareket edeceğiz. Van'ın dört bir tarafında vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kuracağız, kucaklaşacağız. Memleketimizin çıkarı, menfaati neyi gerektiriyorsa amasız, fakatsız taraf olacağız. Gittiğimiz, misafir olduğumuz her yerde hemşehrilerimizi dinleyeceğiz; mutluluklarını, sevinçlerini, acılarını paylaşacağız, eleştirilerini dinleyeceğiz, taleplerini alacağız. Bunların hepsini rapor halinde başta genel merkezimiz olmak üzere ilgili tüm Bakanlıklara bildirip, takipçisi olacağız" dediler. - VAN

Kaynak: İHA