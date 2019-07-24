AK Parti milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe köy muhtarları ile bir araya geldi

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe Avanos ilçesine bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe'nin yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Avanos ilçesine bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi. AK Parti milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe burada köy muhtarları ile birlik istişare yaparken milletvekili Açıkgöz, "Avanos'umuzun gelişimi ve hemşerilerimizin istekleri bizlerin önceliğidir. Muhtarlarımızın tavsiyesi, dilek ve temennileri hemşerilerimize hizmet yolunda iyi bir referans sağlamaktadır. Sevdamız Nevşehir diyerek çıktığımız kutlu yolda; köylerimiz, beldelerimiz, ilçelerimiz ve şehir merkezimizle Nevşehir'imiz bir bütündür. Nevşehir'imizi geliştirmek, koruyarak büyütmek için paydaşlarımızla istişareye ve birlikte çalışmaya da önem veriyoruz. AK hizmetlerimizle 17 yıldır kazanan Nevşehir oluyor" dedi.

AK Parti milletvekili Yücel Menekşe ise açıklamasında,"AK Parti olarak 17 yıldır ülkemizin gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Nevşehir başta olmak üzere tüm ilçelerimiz ve ilçelerimize bağlı köylerde gerekli çalışmaların hepsini yapıyoruz ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA