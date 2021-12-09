AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe, AA'nın
AA / Dilaver Can - Haberler | Güncel

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Menekşe, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Menekşe, Sefa Karacan'ın haber kategorisindeki "Çaresiz bekleyiş" ile spor kategorisindeki "Renklerin dansı" fotoğraflarını seçerken, yaşamda ise Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Tüm kategorilerde yer alan fotoğrafların hepsinin de değerli içeriklere sahip olduğunu belirten Menekşe, "AA'nın Yılın Fotoğrafları yarışması her yılın sonunda, unutulan veya yıl içinde öne çıkan gelişmeleri yeniden hatırlatıyor. Bu fotoğraflar arasında seçim yapmak kolay değil. Emeği geçenleri tebrik ediyor, başarı diliyorum." dedi.

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