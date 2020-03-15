AK Parti Milletvekili Yıldız'dan İl Gençlik Kolları Başkanı Şimşek'e tebrik ziyareti AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız ziyarette yaptığı konuşmada, gençlik kollarının yapacağı programları yakından takip edeceğini ve ne zaman isterlerse gerçekleşen programlara katılacağını belirtti.

Şimşek'e yeni görevinde başarılar dileyen Yıldız, "Her zaman bir abi olarak yanınızdayız. Hangi sıfatla olursa olsun AK Parti gençlik kolları başkanı olmak büyük bir şereftir" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da güzel bir atmosferde görev değişimi yapıldığını belirterek, Şimşek'in de görevini başarıyla yürüteceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA