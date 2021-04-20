AK Parti Milletvekili Vahit Kiler, BEÜ Rektörlüğünü ziyaret etti

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elmastaş, üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Kiler'e, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, AK Parti Bitlis Merkez İlçe Başkanlığı yönetici ve üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur