AK Parti Milletvekili Şenel Yediyıldız "Fetva Verildi" Deyip Ezan Okunurken Konuşmasına Devam Etti

8 Mart'ta kadınların ezanı ıslıkladığı iddialarının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın konuşması sırasında ezan okudu. Yediyıldız önce konuşmasına ara verir gibi oldu ardından Belediye Başkanım emretti, 'devam et' dedi; ediyorum. Fetvayı verdi" dedi.

"BU SEÇİM AYNI ZAMANDA TÜRKİYE'NİN SEÇİMİDİR"

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi seçim çalışmaları kapsamında Ordu'nun Çamaş ilçesinde düzenlenen mitinge katılan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, burada yaptığı konuşmada partisine ve Güler'e destek istedi. Yediyıldız, konuşmasında, 31 Mart yerel seçimlerinin yerel hizmetlerden ziyade ülkenin beka seçimi olduğunu belirterek, "Bu seçim aynı zamanda Türkiye'nin seçimidir" dedi.

Yediyıldız'ın konuşması sırasında ezan okunmaya başlandı. Yediyıldız, konuşmasına kısa bir ara verdi. Yediyıldız, ezan okunurken "Belediye Başkanım emretti, 'devam et' dedi; ediyorum. Fetvayı verdi" deyip konuşmasına devam etti.