AK Parti Milletvekili Öztürk'ten Çöp Tepkisi

Giresun'un Görele ilçesinde düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Çavuşlu beldesindeki Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin rezalet olduğunu söyledi.

Çavuşlu beldesindeki Katı Atık Bertaraf Tesisi sorununun çözülmesi gerektiğini söyleyen Milletvekili Cemal Öztürk, "Bu çöp konusu benim içimde bir ukdedir. Çöp tesisi alanına gittim, gördüm. Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü kusura bakmayın ama 'ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezalet görmedim' böyle bir çöp tesisi olmaz. Adam gibi orayı işletin ya da Giresun çözümünü bulsun. Giresun'dan 70-80 kilometreden çöp getiriyorsun buraya döküp gidiyorsun olmaz böyle şey. Çavuşlu kan ağlıyor biliyorum. O yörenin insanına da yazık. Şu anda hava soğuk olduğu için kokmuyor doğru ama ilk sıcaklarda rüzgarla birlikte çok kötü bir koku olacak. Burası adam gibi işletilsin bir sürü sıkıntımız var ama Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kusura bakmayın geçen bu konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüm en sonunda alıp geleceğim buraya. Yani Giresun bu çöp işini Giresun Belediyesi büyük bir belediye çözüm bulsunlar, bulmak zorunda. Bu işin iktidarı, muhalefeti yok. Giresun merkezde çözüm bulmamış, Aksu da perişan. Ben muhalefet belediyesi diye söylemiyorum. Bu işi çözmemiz lazım. Çöp tesisi yapıldığı zamanda ben milletvekili değildim açık söylüyorum ben o dönemde milletvekili olsaydım o çöp tesisini oraya yaptırmazdım. Çöp bir gerçeğimiz. Sürekli çöp üretiyoruz işte naylon poşet diyorsunuz çevreye çok büyük zararı var. Naylon Avrupa'da yasaklanmış. Gezdiğim gelişmiş yabancı ülkelerde yerlerde sigara izmariti atıldığını görmedim. Ama onlar da sigara içiyorlar demek ki onlar bu konuyu halletmişler. Her ne olursa olsun bu çöp sorununu bir şekilde çözmemiz lazım çünkü Giresun'da ne kadar sorun varsa hepsini biz çözeceğiz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA