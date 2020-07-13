AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: "86 Yıllık zulmü bitirdik"
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AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: "86 Yıllık zulmü bitirdik"

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: "86 Yıllık zulmü bitirdik" Ayasofya'nın Danıştan 10. Dairesinin kararı ile cami olarak açılmasının ardından AK Parti Kırşehir teşkilatı anıt meydanda lokma dağıttı.

13.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:51

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: "86 Yıllık zulmü bitirdik"

KIRŞEHİR - Ayasofya'nın Danıştan 10. Dairesinin kararı ile cami olarak açılmasının ardından AK Parti Kırşehir teşkilatı anıt meydanda lokma dağıttı.

Lokma dağıtımı öncesinde konuşan ve 86 yıllık zulmü bitirdik diyen milletvekili Mustafa Kendirli, "86 Yıllık bir zulmü elhamdülillah tamamladık bitirdik. Ardından sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 86 yıllık zulmü tamamladık. Tabi ki 1934 yılında tek partili dönemin Türkiye'ye bu dayatması ve bu işi düzeltmek bir ülke ve millet adına 86 yıllık sürece mal oldu. Bazı işler yaparken bazı adımları atarken o kadar dikkatli ve o kadar temkinli hareket etmemiz lazım ki, 'bin düşünüp bir karar vermemiz' gerekir. İnanıyorum ki 24 Temmuz günü bütün millet Ayasofya'da namaz kılıyor gibi Cumalarını eda edecek"diye konuştu.

Anıt Meydan da toplanan kala balığa konuşan İl Başkanı Muzaffer Aslan ise konuşmasında, Ayasofya'nın tarihi hakkında bilgiler vererek fetih olduğunda Ayasofya'nın mezbehanelik ve harabe bir halde olduğunu belirtti. Açıklamaların ardından anıt meydanda vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı.

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: '86 Yıllık zulmü bitirdik'

Kaynak: İHA

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