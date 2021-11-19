AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti Milletvekili İmran Kılıç (67), Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı.

Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç'ın cenazesi TBMM'de düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Havaalanından alınan Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Abdülhamid Han Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene İmran Kılıç'ın ailesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile çok sayıda kişi katıldı.

1957'de Kahramanmaraş'ta doğan İmran Kılıç, Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ni bitirip aynı fakültede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde değişik il ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulunan İmran Kılıç, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimlerde Kahramanmaraş milletvekili seçilip TBMM'ye girdi. Arapça bilen İmran Kılıç, 3 çocuk babasıydı.