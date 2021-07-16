AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, Günyüzü ilçesinde Milli Bahçesi açtı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Günyüzü ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Günyüzü ilçesini ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede yapılan Millet Bahçesi açılışını gerçekleştiren Günay, ilçelerde vatandaşlara hizmet için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, ilk günden beri takibini yaptığı Millet Bahçesi Projesi'nin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçede pazar yerini ve esnafı ziyaret eden Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası piyasanın bir noktada canlandığını gördüklerini belirterek, "Ekonominin temel taşlarından bir tanesi esnaflarımız. Kendileriyle mevcut durum, önerileri ve istekleri konusunda sohbet ettik. Her geçen gün salgının etkilerini biraz daha geride bırakacağız. Hep birlikte her anlamda iyileşeceğiz. Esnafımızın yanındayız ve kendileri de bunu çok iyi biliyorlar. Esnafımızın anlayışı ve desteği için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Günay, Kaymakam Burak Akelleri ile Günyüzü İlçe Belediye Başkanı Menderes Durgut'u ziyaret edip, bir iş yeri ile otelin açılışını yaptı.

Günay ilçe merkezindeki ziyaretler ve açılışların ardından Gökpınar Barajı'nı da ziyaret edip, DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan'dan bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık