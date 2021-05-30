AK Parti Milletvekili Canbey, Yurt inşaatını inceledi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde yapımı devam eden, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait 3 bin kişilik Kız Öğrenci Yurdu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde yapımı devam eden, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait 3 bin kişilik Kız Öğrenci Yurdu inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Balıkesir Üniversitesi kampüs alanı içinde yapımı devam eden yurtlarının inşaat çalışmalarını AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey yetkililerle birlikte inceledi. Balıkesir Üniversitesinin Çağış Kampüsü'ne yapılmaya başlanan Gençlik Spor Bakanlığı yurt inşaatlarını; Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turgut Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Narlı ve yetkililerle birlikte inceledi. İnşaat yapımında çalışan işçilere baklava ikram eden Milletvekili Canbey, çalışmalarında başarılar diledi. Milletvekili Canbey ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "BAÜ Çağış Kampüsü'ne yapılmaya başlanan Gençlik Spor Bakanlığı yurt inşaatlarını; Rektörümüz Sayın İlter Kuş, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Arıcıoğlu ve heyetimizle inceledik. Her aşamasını takip ettiğimiz yurt projelerimizin bugün inşaatlarının yükseliyor olduğunu görmek bize mutluluk verdi" dedi.

AK Parti Balıkesir milletvekili Dr. Mustafa Canbey ve yetkililer yurt inşaat alanını gezdikten sonra Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u rektörlük makamında ziyaret etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı