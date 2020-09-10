AK Parti Milas'ta temayül yoklaması yapıldı
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AK Parti Milas'ta temayül yoklaması yapıldı

AK Parti Milas İlçe Başkanlığı'nda Fahri Acar'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından ertelenen ilçe kongresi öncesi temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti Milas'ta temayül yoklaması yapıldı
10.09.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:09

AK Parti Milas İlçe Başkanlığı'nda Fahri Acar'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından ertelenen ilçe kongresi öncesi temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti Muğla Koordinatörü İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın koordinasyonunda yapılan temayül yoklamaları; İlçe Yönetimleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetimleri, Mahalle Başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubunun katılımıyla gerçekleşti.

Temayül yoklamasına katılan partili üyelere 'İlçe Başkanlığında Kimi Görmek İstersiniz?' sorusu yöneltildi ve katılımcılardan istedikleri üç ismi yazmaları istendi. Katılımın oldukça yoğun olduğu gözlemlenen temayül yoklamalarının sonuçları Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca değerlendirilecek.

AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar temayül öncesi kısa bir konuşma yaparak partililerine seslendi. "Biz önümüzdeki dönemde aday olmayacağımızı ifade etmiştik" diyerek söze başlayan Acar; "Muğla Koordinatörümüz İzmir Milletvekilimiz sayın Mahmut Atilla Kaya ve İl Başkanımız Kadem Mete'nin katılımlarıyla İlçe Başkanlığı temayül oylamasını gerçekleştirdik. Tüm Aday Adaylarımıza başarılar dilerim. 10 Aralık 2017 tarihinden bu zamana kadar desteklerini esirgemeyen İl Başkanım Kadem Mete'ye, İl Koordinatörümüz Mahmut Atilla Kaya'ya, Milletvekillerimize, Yönetim kurulu üyelerime, Kadın ve Gençlik Kollarıma, Mahalle Başkanlarıma, Delegelerime ve en çok ta desteklerini hiç esirgemeyen Milas halkına çok teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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